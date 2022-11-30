Ковать железо, не отходя от кассы.

Представители ресурса Electrek на правах владельцев одного из электромобилей марки Tesla поясняют, что до недавних пор «товарищам по несчастью» приходилось подтверждать установку очередного обновления бортового ПО из салона электромобиля. В условиях, когда машина используется не так часто, это было не очень удобно. Позже Tesla дала возможность запускать сам процесс обновления ПО со смартфона через фирменное приложение, но следующий этап всё равно подразумевал изучение пользовательского соглашения на дисплее бортового компьютера. Наконец, после обновления ПО до версии 2022.40 появилась возможность все эти операции осуществлять дистанционно через смартфон, не посещая салон электромобиля.

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Источник изображения: Tesla

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Кроме того, свежее обновление позволило добавить к трансляциям с внешних бортовых камер функцию просмотра видео с внутрисалонной камеры, обращённой к водителю. Теперь автовладелец имеет возможность в любой момент просмотреть видео, на котором отображено всё происходящее как вокруг его электромобиля Tesla, так и внутри салона. В последнем случае, правда, всё будет ограничено единственным ракурсом съёмки.