Выдержав достаточную паузу, как отмечает Barron’s, специализирующийся на продукции Apple аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что в этом квартале компания сократит объёмы выпуска iPhone на 20% относительно первоначальных прогнозов. В данном случае речь идёт о снижении поставок до 70-75 млн по итогам текущего квартала.
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Непосредственно объёмы выпуска iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в результате событий на предприятии Foxconn в Чжэнчжоу сократятся на 15-20 млн штук, по мнению эксперта. Если в ноябре предприятие работало на 20% своих возможностей, то к декабрю уровень загрузки имеет шанс вырасти до 30-40%. При этом автор прогноза не считает, что в первом квартале Apple удастся наверстать упущенное с точки зрения продаж старших моделей iPhone. Спрос просто снизится к тому времени.