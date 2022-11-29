Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации «Ростех» объявил о создании первого в мире оборудования для орбитальной электронно-лучевой сварки (ЭЛС) крупногабаритных деталей. Утверждается, что уникальная установка позволила применить данную технологию в производстве ракетно-космической техники, что раньше считалось неосуществимым.
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Здесь нужно уточнить, что электронно-лучевая сварка применяется в отраслях, где невозможно использовать высокую термическую обработку изделия, но при этом необходима большая прочность и даже эстетичность. Орбитальная сварка позволяет соединять изделия по периметру без их вращения. «Невозможное» сочетание обоих способов даёт возможность сваривать конструкции любых форм и размеров — например, крупные детали в космической отрасли.
Собственно, в само оборудование входят две установки, оснащённые антропоморфным манипулятором-«рукой», который в состоянии двигать электронно-лучевую пушку в любую точку вакуумной камеры. Весь процесс управляется компьютером при минимальном участии оператора.
«Установки уникальны как с точки зрения их объёма — 160 кубометров каждая, так и сферы использования — до Ростеха технологию и оборудование для орбитальной ЭЛС никто не применял. Проект выполняется в интересах корпорации Роскосмос, патентные исследования проводил “Прогресс”. Испытания прошли на заводе “Красмаш” — специалисты института и предприятия выполнили орбитально-кольцевые сварные швы на образце — имитаторе конструкционного элемента ракетного комплекса. Тем самым подтверждена возможность применения комплекса на крупногабаритных деталях авиационной и космической техники. Технология позволит отказаться от традиционной сварки, повысить скорость производства и качество конструкций», — сказал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.