Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные британской прессы, концерн Jaguar Land Rover хоть и рассчитывает увеличить объёмы производства автомобилей по мере улучшения ситуации с доступностью чипов, в оставшееся до конца марта время не сможет избежать некоторого перераспределения приоритетов в производственной программе. Доступные объёмы полупроводниковых компонентов будут направляться преимущественно на выпуск более дорогих и прибыльных моделей Range Rover и Range Rover Sport, а Range Rover Velar и Jaguar F-Pace в итоге могут остаться в стороне.
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Будут сокращены и объёмы выпуска кроссоверов Evoque и Discovery Sport, а вот сборка наиболее утилитарной модели Defender в Словакии будет вестись в прежних объёмах. При этом сокращать персонал на время перебоев с поставками чипов британский автопроизводитель не собирается, поскольку убеждён, что по мере улучшения ситуации объёмы выпуска машин придётся увеличивать, а без нужного количества квалицированных рабочих рук этого не сделать.