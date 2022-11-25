Исключительно по финансовым соображениям.

Если публикуемые Reuters высказывания нидерландского министра торговли Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher) кажутся читателю не столько нейтральными, сколько демонстрирующими готовность покориться воле заокеанских партнёров, то издание DigiTimes в толковании некоторых немецких СМИ транслирует куда больше политической смелости чиновницы из Нидерландов.

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Источник изображения: ASML

Данные источники приписывают представительнице правительства Нидерландов некоторое сожаление по поводу необходимости выбирать между рынком КНР и США с точки зрения возможности поставок того же литографического оборудования для производства чипов. Если бы стране пришлось выбирать между двумя данными направлениями внешнеэкономической деятельности, то чисто с точки зрения финансов сотрудничество с Китаем было бы выгоднее. Напомним, что в Китае ASML в прошлом году получила 16% выручки. Это значит, что поставки американским клиентам принесли компании меньше средств, чем деятельность на территории Китая. Если бы не политические соображения, то формально ASML было бы выгоднее продолжить бизнес с китайцами и прекратить поставки оборудования на рынок США.

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Кстати, в этом случае пострадали бы интересы Intel, которая в числе первых рассчитывает получить от ASML литографические сканеры, позволяющие выпускать чипы по технологии Intel 18A. Такое оборудование планируется установить на строящемся предприятии Intel в штате Огайо, оно с 2025 года начнёт обслуживать не только собственные потребности Intel, но и оборонных заказчиков в США.