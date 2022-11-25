Ещё в 2018 году власти Нидерландов потребовали от холдинга ASML воздержаться от поставок в Китай литографических сканеров, позволяющих выпускать чипы с использованием так называемой EUV-литографии. Октябрьские санкции против Китая, принятые США, хоть и не ограничивают напрямую поставки DUV-сканеров, могут непосредственно сказаться на способности китайских клиентов ASML закупать литографическое оборудование для собственных нужд.
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Как отмечает Reuters со ссылкой на заявления министра торговли Нидерландов, сделанные во время визита в Брюссель, власти страны действительно ведут переговоры с американскими коллегами на тему оптимальной реализации экспортных ограничений, которые учитывали бы интересы обеих сторон.
Представительница Нидерландов признала, что страна потеряла даже от введения предыдущих санкций против Китая, но вопросы национальной безопасности в любом случае будут доминировать над экономическими. Министр дала понять, что власти Нидерландов разделяют опасения США относительно Китая, когда речь идёт о безопасности. По итогам 2021 года ASML выручила в Китае около 2 млрд евро, что соответствует 16% всей выручки компании, но как недавно заявил генеральный директор, даже полная потеря доступа к китайскому рынку позволит этому производителю литографических сканеров к концу десятилетия восстановить свою выручку.