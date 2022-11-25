И они наверняка завершатся успехом.

Ещё в 2018 году власти Нидерландов потребовали от холдинга ASML воздержаться от поставок в Китай литографических сканеров, позволяющих выпускать чипы с использованием так называемой EUV-литографии. Октябрьские санкции против Китая, принятые США, хоть и не ограничивают напрямую поставки DUV-сканеров, могут непосредственно сказаться на способности китайских клиентов ASML закупать литографическое оборудование для собственных нужд.

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Как отмечает Reuters со ссылкой на заявления министра торговли Нидерландов, сделанные во время визита в Брюссель, власти страны действительно ведут переговоры с американскими коллегами на тему оптимальной реализации экспортных ограничений, которые учитывали бы интересы обеих сторон.

Источник изображения: ASML

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Представительница Нидерландов признала, что страна потеряла даже от введения предыдущих санкций против Китая, но вопросы национальной безопасности в любом случае будут доминировать над экономическими. Министр дала понять, что власти Нидерландов разделяют опасения США относительно Китая, когда речь идёт о безопасности. По итогам 2021 года ASML выручила в Китае около 2 млрд евро, что соответствует 16% всей выручки компании, но как недавно заявил генеральный директор, даже полная потеря доступа к китайскому рынку позволит этому производителю литографических сканеров к концу десятилетия восстановить свою выручку.