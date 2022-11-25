До конца месяца объёмы выпуска восстановить не удастся.

Агентство Reuters активно восполняло отсутствие новостей из США на фоне начавшихся там праздничных дней прямыми поставками информации из Китая, где рабочие предприятия в Чжэнчжоу недавно устроили массовые беспорядки и вынудили руководство выплатить им компенсации в размере до $1400 на человека, после чего покинули территорию предприятия и прилегающих к ней общежитий. Интересно, что выходное пособие получили даже те сотрудники, которые были приняты недавно и ещё не успели пройти «курс молодого бойца», но уже решили уволиться.

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Источник изображения: Reuters

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По оценкам знакомых с ситуацией источников, как отмечает Reuters, до конца ноября предприятие Foxconn в Чжэнчжоу так и не успеет возобновить выпуск iPhone в нормальных количествах. Если к концу октября будущие потери в объёмах производства смартфонов оценивались в 30%, то теперь они превышают данный уровень. По другим данным, инцидент в большей степени нанёс урон репутации Foxconn, а не собственно объёмам производства iPhone в Китае.