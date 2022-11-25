Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производство iPhone в Чжэнчжоу упадёт более чем на 30% в ноябре из-за беспорядков на предприятии Foxconn
До конца месяца объёмы выпуска восстановить не удастся.
рекомендации
i7 13700K 16 ядер - быстрее и дешевле i9 12900K
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
3060 Ti MSI дешевле 40 тр

Агентство Reuters активно восполняло отсутствие новостей из США на фоне начавшихся там праздничных дней прямыми поставками информации из Китая, где рабочие предприятия в Чжэнчжоу недавно устроили массовые беспорядки и вынудили руководство выплатить им компенсации в размере до $1400 на человека, после чего покинули территорию предприятия и прилегающих к ней общежитий. Интересно, что выходное пособие получили даже те сотрудники, которые были приняты недавно и ещё не успели пройти «курс молодого бойца», но уже решили уволиться.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
4 вида RTX 4090 в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
3070 за 45 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена снижена

По оценкам знакомых с ситуацией источников, как отмечает Reuters, до конца ноября предприятие Foxconn в Чжэнчжоу так и не успеет возобновить выпуск iPhone в нормальных количествах. Если к концу октября будущие потери в объёмах производства смартфонов оценивались в 30%, то теперь они превышают данный уровень. По другим данным, инцидент в большей степени нанёс урон репутации Foxconn, а не собственно объёмам производства iPhone в Китае.

#apple #iphone #китай #foxconn
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Более 20 000 новобранцев покинули предприятие Foxconn в Чжэнчжоу, так и не начав сборку iPhone
Нидерланды ведут переговоры с США о присоединении к антикитайским санкциям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему российские перехватчики МиГ-31БСМ по-прежнему остаются загадкой для Запада
42
10 утилит для геймеров, которые нужны в игровом компьютере в 2022 году
24
Огромные российские стелс-беспилотники С-70 "Охотник" замечены на фоне военных действий на Украине
36
Почему пользователи Android бедные, а владельцы техники Apple богатые
94
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Ноябрь)
28
Обзор народного m.2 nVMe SSD WD SN570 1Tb
168
Может ли Украина скоро завоевать Крым - какие мнения западных экспертов мне показались интересными
89
Глубинная геотермальная энергия позволит нам оставить ископаемое топливо в прошлом
20
Справочник по Xbox one - модели и их отличия
4
Собираю USB 2.0 Hub на 3 порта из мусора, бумаги и клея
29

Сейчас обсуждают

Alvar_i
16:10
вот почему в статье не указать прямую ссылку на правильный вариант программы? Всем была бы польза....а не просто копипастить чужие статьи?
Фальшивое приложение MSI Afterburner устанавливает вредоносное ПО и крадёт данные
wwr222
16:09
Шеша, даю последний раз совет: Езжай в Канзас, купи там трейлер. И надейся, что ураганом тебя унесет в Волшебную Страну. Там попроси у Гудвина мозги. Если не даст, то пойдешь в армию дуболомов Урфина ...
Какую GeForce RTX 3060 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
Александр Олегович
16:08
А лучше скачивайте GPU Tweak III от ASUS :)
Фальшивое приложение MSI Afterburner устанавливает вредоносное ПО и крадёт данные
Денис Бурашов
16:08
Ты конечно молодец, но смотреть надо не так. Качаешь мси автобернер>запускаешь игру в 1080р>смотришь на загрузку цпу/гпу/фпс>поменял тут же разрешение на 2.5к и убедился глядя на показания цпу/гпу/фпс...
Влияние процессора на игровой fps в разрешении 2560х1440
3000kyky Sakh
16:08
Украина сама себя денацифицирует, если понадобится. Пока в этом нужды нет. А у других руки не отросли.
Огромные российские стелс-беспилотники С-70 "Охотник" замечены на фоне военных действий на Украине
Кружит голову мимоза
16:08
Он свою вину знает.
Какую GeForce RTX 3060 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
Мать шешенбека
16:06
Beyond Divinity: Оковы судьбы ночами сидел
10 великолепных игр, ради которых я покупал новые видеокарты и не пожалел об этом
Кружит голову мимоза
16:06
Ты хочешь сказать, что если мужчине угрожает Шеша и предлагает залить его своей спермой, а этот мужчина навалял Шеше по самое не балуйся то этот мужчина к которому Шеша хотел применить сексуальную у...
Какую GeForce RTX 3060 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
3000kyky Sakh
16:06
Осталось поделиться источником такой информации. Поделитесь?
Огромные российские стелс-беспилотники С-70 "Охотник" замечены на фоне военных действий на Украине
Вежливый_N_A_S_A-M-S
16:05
но раха срана террорсит официально уже почему то Улицу Льва Толстого в Виннице переименовали в Степаны Бандеры вата сейчас 2 космическую возьмет
Огромные российские стелс-беспилотники С-70 "Охотник" замечены на фоне военных действий на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем