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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Более 20 000 новобранцев покинули предприятие Foxconn в Чжэнчжоу, так и не начав сборку iPhone
Это около 10% нормативной численности персонала.
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По информации Reuters, общественными беспорядками, которые вспыхнули на предприятии Foxconn в китайском Чжэнчжоу накануне, дело не ограничилось. Более 20 тысяч рабочих, покинули территорию предприятия, как сообщает агентство. Основная их часть была принята на работу недавно, они должны были пойти курсы подготовки и в дальнейшем приступить к сборке iPhone, но не успели сделать это.

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Источник изображения: Reuters

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Некоторые источники считают, что эти события затруднят достижение поставленной ранее цели — возобновить производство в полном объёме к концу ноября. Другие уверены, что на планах Foxconn исход нескольких тысяч «новобранцев» особо не скажется, поскольку эта часть персонала просто не успела втянуться в производственный процесс. Одной из причин недовольства сотрудников стало несоответствие реальных выплат обещаниям, но руководство предприятия поспешило заявить, что данная проблема стала следствием программной ошибки. Некоторым желающим покинуть предприятие была предложена единовременная выплата в размере $1400, но для этого сотрудник должен был обладать определённым стажем работы.

#iphone #китай #foxconn
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