Инженеры Московского государственного технологического университета (МГТУ) «СТАНКИН» совместно с ведущим предприятием станкостроения Пензенской области «СтанкоМашСтрой» разработали учебный токарный станок с собственной системой числового программного управления и сенсорным интерфейсом.
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Утверждается, что всё оборудование и программное обеспечение созданы полностью из отечественных компонентов, а сам проект реализован благодаря научному консорциуму по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» в рамках нацпроекта «Наука и университеты».
Представленный станок может выполнять большой перечень технологических операций, среди которых есть токарные работы на внутренних и наружных поверхностях, а также сверление и нарезание резьбы. Создатели устройства утверждают, что его также можно использовать для обработки сложных деталей, а режим 3D-визуализации предназначен для отображения на экране оператора процесса точения заготовки в режиме реального времени параллельно с процессом резания.
Станок оснащён системой числового программного управления «АксиОМА Контрол» с сенсорным мультитач-интерфейсом. Производитель утверждает, что она относится к классу Hi-End — мирового уровня и «практически не имеет аналогов». Система эта спроектирована и создана учёными кафедры компьютерных систем управления МГТУ «СТАНКИН».
Приводы станка, а также электроавтоматика управляются по высокоскоростному протоколу на базе российского процессора «Эльбрус-8С».
«Разработка токарного станка из отечественных комплектующих с нашей собственной системой числового программного управления — это большой шаг в деле обеспечения технологической независимости и конкурентоспособности отечественного машиностроения, что сегодня является приоритетной задачей», — отметил ректор МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный. При вузе уже создан и запущен набор курсов по управлению новым оборудованием.