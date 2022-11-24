И оказался лучшим среди всех процессоров с шестью ядрами.

Южнокорейский энтузиаст safedisk на этой неделе обратил внимание на оверклокерские способности имеющегося в его распоряжении экземпляра процессора Intel Core i5-13600K, который ему удалось разогнать до частот порядка 7,8 ГГц при помощи жидкого азота. В основу стенда легла материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Apex, использовалась оперативная память G.SKILL серии Trident Z 5, а также блок питания ASUS THOR мощностью 1600 Вт.

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Источник изображения: HWBot, safedisk

На частотах от 7,69 до 7,79 ГГц процессор сохранял активность шести ядер и двенадцати потоков, снимок экрана CPU-Z позволяет судить о том, что энтузиасту достался инженерный образец. В экстремальном разгоне некоторые из них проявляют себя лучше, чем серийные экземпляры.

Источник изображения: HWBot, safedisk

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По словам автора эксперимента, он использовал новый резервуар для жидкого азота, который устанавливался на центральный процессор, и его качествами остался очень доволен. Эта комбинация компонентов позволила ему установить не менее трёх рекордов среди шестиядерных процессоров в популярных тестах вроде Geekbench3 Multi Core (71 374 балла), Cinebench R20 (9454 балла) и HWBot x265 4K (30,52 кадра в секунду). Одновременно эти результаты оказались лучшими в модельном зачёте.