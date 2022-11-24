Относительной, конечно.

Выступавшая накануне с квартальным отчётом китайская компания Baidu, как сообщает CNBC, была вынуждена пояснить ситуацию с влиянием на её бизнес антикитайских санкций. По словам исполнительного вице-президента Baidu, даже в сфере систем искусственного интеллекта компания в большей степени зависит от зрелых литографических технологий. В тех случаях, когда Baidu требовался доступ к чипам, изготовленным по относительно свежим техпроцессам, компания успела создать необходимый для среднесрочного развития запас компонентов.

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Источник изображения: Getty Images

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Инициативы Baidu в сфере разработки систем автопилота, по словам руководителя компании, от санкций США пострадают меньше всего, поскольку автомобильные системы полагаются на чипы, изготовленные по зрелой литографии. Компания рассчитывает развивать и собственное производство, как утверждают сторонние эксперты, поэтому угроза американских санкций её не особо волнует в их нынешнем виде.