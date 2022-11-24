Обычно переговоры Илона Маска (Elon Musk) с государственными деятелями подразумевают заинтересованность предпринимателя в развитии бизнеса в соответствующей стране в том или ином виде, и южнокорейские СМИ утверждают, что получасовое общение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля (Yoon Suk-yeol) с богатейшим человеком планеты было многообещающим. Стороны заверили друг друга, что для реализации деловых инициатив Илона Маска в этой стране есть все условия. Сам миллиардер добавил, что считает южнокорейское направление деятельности своих компаний одним из приоритетных, заявив, что будет расширять сеть зарядных станций Tesla в стране.
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О намерениях Tesla изучить вопрос о строительстве в Южной Корее автосборочного предприятия известно только из неофициальных источников. Они утверждают, что Маску на выбор предоставлены несколько площадок, и свой выбор он может сделать уже в следующем году. Официально Илон Маск лишь заявил, что электромобили Tesla уже используют многие компоненты производства Южной Кореи. Даже процессоры FSD для автопилота производятся южнокорейской компанией Samsung на предприятии в Техасе по 14-нм технологии, не говоря уже о батареях производства LG Energy Solution, которыми комплектуются электромобили китайской сборки.