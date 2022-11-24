На фоне разговоров о намерениях TSMC построить ещё одно предприятие в Аризоне, которое занялось бы выпуском 3-нм продукции, все немного забыли о слухах, приписывающих компании стремление построить предприятие в Европе. Если быть точнее, как сообщает DigiTimes, компания заинтересована возможностью строительства предприятия на территории Европы, которое могло бы наладить выпуск 28-нм чипов для местных автопроизводителей.
реклама
По сути, ситуация с планами TSMC на германском направлении напоминает японскую, где уже строится совместное предприятие, акционерами которого станут Sony и Denso. Если первой будет достаточно получать с его конвейера 28-нм датчики изображений для камер смартфонов, то вторая стимулирует партнёров наладить в Японии выпуск 12-нм чипов для автомобильных систем, которые предполагается поставлять и на экспорт. Если опираться на имеющееся описание законодательных инициатив европейских властей, будущее предприятие TSMC в Германии вряд ли сможет претендовать на государственные субсидии. При этом представители TSMC не устают повторять, что именно субсидирование новых проектов за пределами Тайваня способно хотя бы чуть-чуть приблизить себестоимость производимых за пределами острова чипов к расходам внутри Тайваня. Разница с США в этой сфере, как ожидается, будет минимум полуторакратной.