При помощи процессора Intel Core i9-13900KF и феноменального упорства.

Наверное, если бы именем GeForce GTX 1660 SUPER была наречена одна из станций метро, то у наиболее впечатлительных наших соотечественников при её проезде наворачивались бы слёзы гордости, поскольку российский оверклокер Traktor на этой неделе закрыл все первые места в модельном рейтинге данной видеокарты на страницах сайта HWBot. В результате несколько десятков тестовых категорий в модельном зачёте оказались увенчаны российским флагом.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

Разумеется, от видеокарты, которую Алексей в данном случае смог оснастить достаточно эффективным радиатором Ice Hammer, ничего в данной серии экспериментов особо не зависело, хотя частоты и были повышены до 2205/16624 МГц, а «локомотивом мирового успеха» традиционно для последних дней стал центральный процессор Intel Core i9-13900KF, который лишился штатной крышки теплораспределителя и принял отполированную подошву водоблока с термоинтерфейсом типа «жидкий металл» непосредственно на свой кристалл. Водоблок, в свою очередь, был подключен к «чиллеру», и это позволило процессору достичь частот около 6,3 ГГц.

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Попутно самый активный оверклокер России рассказал о нюансах достижения мирового рекорда в 3DMark2000 с тем же сочетанием компонентов. Набрать рекордные 184 938 баллов в этом тесте россиянин смог только после смены нескольких версий операционной системы и последовательных попыток совладать с частотой обновления монитора. Процессор Core i9-13900KF в данном случае работал на частоте 6200 МГц.