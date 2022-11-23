Чтобы экономить по $1,4 млрд в год.

По информации Barron’s, квартальный и годовой отчёты HP Inc. свидетельствуют о сокращении объёмов реализации персональных компьютеров и принтеров в третьем квартале. Годовая выручка на направлении персональных систем увеличилась на пару процентов до $63 млрд, на направлении устройств печати — снизилась на 6% до $18,9 млрд. Квартальная выручка компании за год сократилась на 11% в годовом сравнении до $14,8 млрд. Персональные системы принесли в минувшем квартале на 13% меньше выручки, чем годом ранее — только $10,3 млрд. Выручка от реализации принтеров и расходных материалов год к году сократилась на 7% до $4,5 млрд.

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Источник изображения: HP Inc.

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Количество реализованных персональных компьютеров в прошлом квартале сократилось на 21%, при этом в мобильном сегменте снижение достигло 26%, в настольном — на 3%. В коммерческом сегменте выручка сократилась на 6%, в потребительском — на 25%. В следующем году, как ожидает руководство HP Inc., объёмы реализации ПК сократятся на 10%. Трёхлетний план реструктуризации подразумевает, что компания в ближайшие три года уволит до 6000 сотрудников (около 10% текущей численности), причём 40% сокращений придутся на 2023 год. В общей сложности на реструктуризацию придётся потратить до $1 млрд, но к концу 2025 года компания сможет экономить до $1,4 млрд в год.