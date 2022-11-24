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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Роботы-пылесосы ILIFE на распродаже «Чёрной пятницы» доступны по скидкам до 66%
Ещё никогда уборка не была такой простой, а цены такими низкими
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Чёрная пятница уже рядом, а значит самое время порадовать себя новинками технологий. Одной из самых быстрорастущих и пользующихся популярностью категорий считаются роботы пылесосы. Компания ILIFE решила выпустить два совершенно новых продукта, каждый из которых предлагает массу инноваций по разумной цене. Старт распродажи намечен на 24 декабря, а выгодные предложения со скидками до 66% будут доступны до 29 ноября. По многим товарам доступны купоны от магазина.



Прежде всего предлагаем вам обратить внимание на робот-пылесос с функцией швабры 2-в-1 V3sMax. Это усовершенствованная модель классического бестселлера ILIFE V50, который вот уже 5 лет считается одним из лучших в своём классе и пользуется высоким спросом в России. Новинка получила пылесборник увлеченного объёма на 600 мл с резервуаром для воды на 200 мл. Это позволяет добиться ещё более эффективной уборки и автономности. Не подкачала и мощность, достигающая 2000 Па, а бесщёточный двигатель Nidec не только легко справляется с пылью, но и захватывает крупный мусор, а также шерсть домашних животных. Бак с трёхступенчатой фильтрацией способен изолировать мусор, разделяя его на частицы разного размера, а в результате воздух после уборки останется чистым, с полным отсутствием посторонних запахов.



Для управления можно использовать специализированное приложение, которое устанавливается на смартфон. После этого доступен контроль мощности, уровня воды, режимов работы и многие другие параметры. V3sMax обладает встроенной интеллектуальной системой работы, что позволяет ему идентифицировать типы ковровых покрытий. При желании можно воспользоваться голосовым управлением с помощью Alexa. Купить робот-пылесос вы можете по ссылкам ниже, ну а скидка составила 62%. Финальная цена составляет всего 129 долларов.

Купить ILIFE V3sMax
Подробности о ILIFE V3sMax



Не менее интересен и аккумуляторный пылесос H11. Ключевой особенностью новинки значится способность собирать мусор вне зависимости от направления очистки. Этого удалось добиться за счёт мягких роликов, собирающих грязь по всем направлениям (360 градусов). Угол наклона достигает 180 градусов, что позволит устройству проводить уборку под мебелью, а всенаправленная щётка и вовсе способна маневрировать во все стороны, легко огибая любые препятствия. Сама щётка обеспечивает глубокую очистку с мощностью всасывания 16 кПа, что позволяет бороться как с мусором, так и с шерстью домашних животных. При этом пылесос подходит даже для самых юных помощников по дому, ведь его вес не превышает 850 грамм. Уборка ещё никогда не была такой лёгкой, как с новым ILIFE H11. После работы устройство легко разбирается, а простота сборки удивит даже требовательных пользователей.



Съёмный литий-ионный аккумулятор способен проработать до 30 минут в стандартном режиме. За это время можно успеть привести в порядок несколько комнат. Сам аккумулятор съёмный, что позволит заряжать его отдельно от самого пылесоса, или докупить вторую батарею для тех, кто хочет убрать сразу всю квартиру. Очистка пылесборника происходит в один клик, что позволяет не касаться мусора руками. После завершения уборки, отдельные части ILIFE H11 можно помыть, что позволит избежать появления неприятных застарелых запахов. Купить новинку вы можете по ссылкам ниже, ну а скидка на товар составляла 68%. Финальная цена равняется 93.95 доллара.

Купить ILIFE H11
Подробности о ILIFE H11

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