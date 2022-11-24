«Чёрная пятница» на Aliexpress – это лучшее время для покупки новых гаджетов со скидками. На этот раз Blackview решила порадовать своих постоянных покупателей новым смартфоном, премьера которого состоится в рамках ежегодной распродажи. Речь идёт о Blackview A85, цена на который зафиксирована на отметке 109.99 доллара. Это настоящий дизайнерский шедевр, который обладает продвинутыми функциями и массой интересных деталей.
A85 – это самый новый аппарат в линейке «А», которая представлена дизайнерскими смартфонами. Телефон может похвастать большим дисплеем размером 6.5 дюйма с разрешением HD и частотой обновления 90 Гц. Благодаря этому удалось добиться отличных показателей плавности и чёткости картинки. Особенно заметна разница после регулярного использования такого смартфона, ведь со временем глаза привыкают к скоростным 90 Гц, а возвращаться к обычным 60 Гц уже не хочется. Толщина A85 равняется 8.6 мм, а вес не превышает 193 г. Доступны следующие цвета: Sky Mirror, Space Black и Deep Sea Blue. Задняя крышка создана с нанесением нескольких слоёв с использованием ЧПУ и гальванопокрытия. Телефон удобно лежит в руке, не скользит, позволяя не беспокоиться о случайных падениях, ну а яркие расцветки выделяют аппарат из толпы безликих прямоугольников.
Фотографические возможности находятся на высоком уровне. Основная камера представлена модулем Samsung ISOCELL JN1 на 50 Мп и способна делать снимки студийного качества. Камера получила функцию объединения пикселей 4-в-1, что позволяет ей добиваться высоких результатов даже при плохом освещении. Сверхширокоугольный и ультрамакросенсор на 8 Мп обладает углом обзора 120 градусов, что позволяет захватывать намного больше объектов. Фронтальный датчик на 8 Мп достойно справляется со своими задачами, а значит любители селфи не останутся разочарованы. Для основной камеры доступны следующие режимы: Panorama, Night Pro, Pro, Beauty, HDR, портрет, видеозапись Cinematic 1080p и Ultra-res.
За производительность отвечает скоростной 8-ядерный процессор UNISOC T606. Доступны 8 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 Гб. Если вам покажется такого количества памяти недостаточно, то можно докупить карту памяти стандарта TF на 1 Тб, что превратит небольшой смартфон в настоящий мультимедийный центр с огромной библиотекой музыки или видео. Несмотря на небольшие размеры, внутри разместился аккумулятор ёмкостью 4480 мАч. Согласно официальным тестам, этого достаточно для 720 часов в режиме ожидания, 18 часов разговоров, 7.5 часа сидения в интернете, до 6.5 часа просмотра фильмов и до 6 часов сидения в играх. Ну а если питание подходит к концу, воспользуйтесь быстрой зарядкой на 18 Вт, которая быстро приведёт в строй вашу батарею.
В качестве операционной системы для Blackview A85 заявлена финальная версия прошивки Doke OS 3.0 на базе Android 12. Таким образом можно не только надеяться на доступ ко всем востребованным настройкам, но и ожидать повышенной безопасности и стабильности. Доступны функции универсального рабочего стола, интеллектуальных плавающих окон, многоуровневого тёмного режима, интеллектуальной предварительной загрузки, обновлённой анимации и многое другое. Не обошлось без NFC, а значит вы и вовсе можете забыть о неудобных пластиковых картах. Динамики Smart-K BOX порадует тех, кто хочет поделиться музыкой с окружающими, ну а звучание будет чистым и действительно громким. Доступны все навигационные системы, что позволяет использовать смартфон в любой точке земного шара.
Как мы уже писали выше, начиная с 24 ноября Blackview A85 можно будет купить всего за 109.99 доллара. Поторопитесь, ведь распродажа «Чёрной пятницы» завершится уже 29 ноября. Получить больше информации можно на сайте производителя.