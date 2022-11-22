Гражданство США и неустроенность на новом месте вынудили его сделать это.

С подачи агентства Bloomberg и множества других источников становится известно о назначении Цзяна Шан и (Chiang Shang-yi) на должность ведущего стратега Foxconn в области полупроводниковых компонентов. Разменявший восьмой десяток лет ветеран полупроводниковой отрасли до 2016 года трудился в статусе операционного директора TSMC и руководил разработками в сфере литографии.

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Источник изображения: DigiTimes

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В дальнейшем кривая жизненного пути заманила его в Китай, где он до 2019 года выступал в роли куратора по освоению компанией SMIC перспективных литографических технологий. В первый год пандемии Цзян Шан И предпринял попытку возглавить молодую компанию HSMC, которая пыталась при поддержке местных инвесторов стать одним из ведущих контрактных производителей чипов в КНР, но не справилась с трудностями и обанкротилась. Пытаясь найти пристанище в SMIC, ветеран TSMC в итоге к ноябрю 2021 года был вынужден вернуться на Тайвань, поскольку власти США начали контролировать участие своих граждан в инновационной деятельности китайских компаний. Как надо понимать, гражданство США у Цзяна Шан И тоже имелось, поэтому ему пришлось вернуться на Тайвань и с сожалением вспоминать свой китайский опыт. Теперь ему предстоит развивать полупроводниковые компетенции Foxconn — крупнейшего контрактного производителя устройств Apple, который от этого статуса стремится всеми силами отделаться.