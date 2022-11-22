На прошлой неделе NVIDIA невольно призналась, что в третьем квартале всё же закрыла своё представительство в России, а в письменных комментариях финансового директора к квартальному отчёту обнаружилось ещё несколько отсылок к данному событию. Во-первых, компании в прошедшем отчётном периоде пришлось списать на «реструктуризацию» $16 млн, и эта статья убытков была характерна исключительно для третьего квартала.
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Во-вторых, в одной из сопроводительных таблиц расходы, связанные с закрытием российского офиса, упоминались в текстовом виде («Costs related to Russia branch office closure»), но никак не характеризовались в числовом. Впрочем, нетрудно сопоставить два этих упоминания и понять, что расходы на реструктуризацию как раз имели отношение к закрытию российского представительства. Издание Forbes в начале октября писало, что в российском офисе NVIDIA к началу этого года работало около 300 сотрудников, желающим была предложена релокация в другие страны, прочие смогли уволиться с получением выходных пособий.