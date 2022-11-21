На прошлой неделе стало известно, что инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффетта (Warren Buffett) вложила около $5 млрд в капитал TSMC, и агентство Bloomberg решило вернуться к этой теме, дополнив её комментариями аналитиков Morgan Stanley и Goldman Sachs. Те и другие подтверждают, что сейчас наступил удачный момент для инвестиций в акции TSMC, поскольку их курс снизился в ожидании спада на рынке полупроводниковых компонентов, который неизбежно сменит цикл роста, наблюдавшийся в период пандемии.
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Известия об интересе Баффетта к активам TSMC вызвали рост курса акций компании на 10%. Специалисты Morgan Stanley при этом утверждают, что если бы не заложенные в оценку геополитические риски, то курс акций TSMC сейчас был на 30-40% выше. Как считают эксперты, в долгосрочной перспективе компания полностью реализует свои рыночные преимущества за счёт роста спроса на компоненты для сетей 5G, систем искусственного интеллекта, сегмента высокопроизводительных вычислений, электромобилей и Интернета вещей. В случае с TSMC акции могут вернуться к росту где-то во второй половине следующего года, когда будут реализованы накопившиеся складские запасы продукции.