Собственные ограничения в отношении Китая будут разработаны с учётом национальных интересов.

Казалось бы, в случае с влиянием антикитайских санкций на бизнес ASML, поставляющей литографические сканеры для производства чипов, всё определено достаточно чётко. Запрет на поставку EUV-сканеров в Китай действует ещё с 2019 года, причём он был введён властями Нидерландов по просьбе американских коллег. Сама ASML считает, что даже если полностью прекратит поставки оборудования в Китай, в среднесрочной перспективе это вынудит её проститься с 5% выручки от силы, а в долгосрочной перспективе и вовсе не представляет угрозы, поскольку место Китая быстро займут другие заказчики.

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Но даже в этой ситуации, как отмечает Bloomberg со ссылкой на нидерландские СМИ, в правительстве страны находятся желающие подчеркнуть, что местные власти не будут слепо следовать американским требованиям. Собственные ограничения Нидерландов в отношении Китая, как отметила министр внешней торговли Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher), будут вводиться с учётом национальных интересов, а также по итогам консультаций не только с США, но и с Японией.

Источник изображения: AFP, Getty Images

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По словам министра, экспортные ограничения Нидерландов в отношении полупроводникового рынка требуют более тщательной критической оценки, а потому на их выработку уйдёт какое-то время. Примечательно, что на саммите G20 глава КПК Си Цзиньпин рекомендовал премьер-министру Нидерландов Марку Рутте (Mark Rutter) сохранить стабильность глобальных цепочек поставок и избегать политизации этой сферы мировой экономики.