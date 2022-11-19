Публикация квартального отчёта по форме 10-Q позволила получить подтверждение тех действий компании NVIDIA в минувшем квартале, о которых она отказывалась говорить публично «по горячим следам». Напомним, в начале октября с подачи издания Forbes стало известно, что до конца года будет расформирован российский офис NVIDIA, который с весны текущего года не мог нормально функционировать в связи с прекращением поставок продукции компании по официальным каналам в нашу страну. Часть персонала московского офиса NVIDIA могла согласиться на перемещение в другие страны, прочие сотрудники были уволены с выплатой полагающихся по закону пособий.
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В целом с начала фискального года реализация продукции NVIDIA на российском рынке принесла компании не более 2% всей выручки, в игровом сегменте доля оказалась в два раза выше. Такой уровень NVIDIA в масштабах всего года считает незначительным. В третьем квартале, как отмечается в отчёте компании по форме 10-Q, она прекратила всю деятельность на территории России. Как мы могли убедиться на днях, это не мешает видеокартам данной марки появляться в магазинах РФ достаточно оперативно вслед за мировым анонсом.