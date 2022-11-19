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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале выручка NVIDIA на китайском направлении сократилась на 43%
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Компания NVIDIA не стала тянуть с публикацией квартального отчёта по форме 10-Q, опубликовав его к утру субботы, а потому у нас появляется возможность более подробно изучить структуру доходов и расходов компании в прошлом фискальном квартале. Он, напомним, в календаре NVIDIA завершился 30 октября, что не соответствует общепринятому календарному делению кварталов.

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Источник изображения: NVIDIA

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Выручка на китайском рынке, включая Гонконг, в третьем квартале составляла не более 20% от совокупной, хотя годом ранее она достигала 28%. Фактически, за год выручка NVIDIA в Китае с учётом Гонконга сократилась на 43%. Если рассматривать первые девять месяцев текущего фискального года, то доля китайского рынка в совокупной выручке NVIDIA достигала 23%, а годом ранее она приближалась к 27%. В абсолютном выражении выручка на рынке Китая с начала текущего фискального года сократилась только на 5,8%. Это говорит о том, что значительное снижение произошло уже в третьем квартале, когда к влиянию локдаунов на китайскую экономику присоединился эффект американских санкций.

#nvidia #аналитика #финансы #китай #санкции #сша #торговая война
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