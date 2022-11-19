Пусть и не без усилий, но руководство Samsung Electronics признало, что в рамках 5-нм и 4-нм технологий не смогла добиться приемлемого уровня выхода годных чипов, и в конечном итоге это привело к тому, что Qualcomm поручила выпуск основной части актуальных мобильных процессоров серии Snapdragon 8 конкурирующей компании TSMC. Впрочем, наверстать конкурентов уже в рамках 3-нм технологии компания Samsung готова, а та же Qualcomm намеревается вернуться к использованию услуг корейского подрядчика.
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Как сообщает SamMobile со ссылкой на южнокорейское издание Naver, некоторое время назад Samsung Electronics обратилась за помощью к американской компании Silicon Frontline Technology, которая располагает технологией, позволяющей снизить уровень дефектов при обработке кремниевых пластин. Результатами сотрудничества обе стороны довольны, и остаётся предположить, что в рамках 3-нм технологии Samsung сможет продемонстрировать более высокий уровень выхода годной продукции.
Правда, потенциальный риск для Samsung кроется в другом новшестве — компания первой среди конкурентов переходит на использование транзисторов с окружающим затвором (GAA). Не факт, что использование новой структуры транзисторов позволит снизить уровень брака или удержать его хотя бы на прежнем уровне по сравнению с тем же 4-нм техпроцессом.