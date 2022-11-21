Пылесосы прошли долгую эволюцию, а в результате превратились в высокотехнологичные устройства, способные выполнять уборку в доме самостоятельно. Несмотря на такой значительный шаг вперёд, большинство людей ежедневно использует устаревшие устройства, имеющие ряд недостатков. Но если с самим процессом ещё можно как-то смириться, то очистка мусора кажется гостем из далёкого прошлого. Если вы не занимаетесь уборкой, то могли видеть, как ваши соседи или родственники стоят возле мусорного бака, вытряхивая туда комки шерсти, остатки пищи и многое другое. Не нужно быть учёным чтобы понять опасность подобного процесса, ведь вся эта пыль попадает на одежду и лёгкие, вызывая аллергию и другие болезни. Компания Roidmi полагает, что всё это прошлый век, предлагая линейку роботов-пылесосов 3-в-1, каждый из которых возьмёт на себя рутинную задачу уборки вашего дома.
По данным исследования Roidmi, популярность высокотехнологических пылесосов продолжает расти, чему есть целый ряд причин. Прежде всего владелец подобного устройства избавляет себя от проблемы очистки пылесборника. Как вы уже поняли, это не только рутинная работа, но и весьма неприятная задача. Некоторые люди предпочитают не замечать скапливающуюся пыль, но в таком случае может возникнуть неприятный запах, а сам пылесос станет менее эффективен. Сегодня у компании Roidmi есть линейка многофункциональных устройств 3-в-1, которые легко решают все эти проблемы.
Например, Roidmi Eve Plus оснащён такими функциями, как автоматический сбор пыли, очистка пылесборника, а также упаковка и герметизация мусора. После каждой уборки пылесос проводит дезинфекцию пылесборника, удаляя неприятный запах, опасные вещества и даже уничтожая пылевых клещей. При этом всё это происходит в автоматическом режиме, машина самостоятельно отслеживает переполнение бака, а счастливый владелец продолжает заниматься своими делами, даже не задумываясь о таких мелочах.
Особый интерес вызывает Roidmi EVA. Пылесос не только оснащён функцией уборки пыли и мусора, но и при помощи швабры тщательно помоет ваш пол. После себя устройство оставляет не только чистую, но и сухую поверхность. Roidmi EVA может похвастаться несколькими полезными функциями, который способны удивить даже требовательных пользователей. Например, пылесос оснащён продвинутым лидаром нового поколения LDS4.0. Это значит, что во время передвижения устройство будет не только ориентироваться по карте, но и избегать препятствий при помощи умных технологий. Вы можете провести уборку удалённо, объединяя зоны, или комнаты, а также удаляя те или иные участки, на которых не требуется мытьё полов или уборка пыли. Если у вас есть умные колонки ALEXA, Google, Xiaomi и с российской Алисой, то можно и вовсе лежать на диване, управляя процессом при помощи голосовых команд.
Roidmi не только выпускает готовые устройства, но и занимается разработкой новых технологий. За многие годы работы компания зарегистрировала 200 патентов, многие из которых нашли свою реализацию в реальных товарах. При этом продукция Roidmi была не только высоко оценена пользователями, но и международными жюри, получив награды iF, red dot, GOODDISGN и многие другие престижные премии. Все товары Roidmi поставляются вместе с сертификатами качества, а специалисты сервисных центров осуществляют гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание. Продукцию Roidmi можно встретить более чем в 100 странах мира, где она пользуется высоким спросом и хорошо узнаваема. Например, в США, Канаде, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии, Южной Корее и России. Но особое внимание уделяется потребителям, жизнь которых становится немного ярче после покупки роботов-пылесосов, ведь умные машины берут на себя тяжёлую работу, заниматься которой многие современные люди не готовы.
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