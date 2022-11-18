Свои вчерашние обещания расширить ассортимент видеокарт семейства GeForce RTX 40 компания NVIDIA, по информации PCMag, может претворить в жизнь уже 3 января следующего года, поскольку начала рассылать зарубежным СМИ соответствующие приглашения следить за прямой трансляцией, которая начнётся в восемь утра по времени Лас-Вегаса. В этом городе, как известно, в первую неделю января традиционно проводится выставка CES.
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По мнению источника, данное мероприятие может быть использовано NVIDIA для реализации попытки вернуть к жизни GeForce RTX 4080 с 12 Гбайт памяти, которую она ранее отказалась выпускать на рынок. Правда, ради второй попытки дебюта новинке придётся сменить имя, как предполагают представители ресурса PCMag. Выход на рынок Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT с более демократичными ценниками по сравнению с GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 не должен остаться незамеченным со стороны NVIDIA, поскольку состоится уже в декабре.