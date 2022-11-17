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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня предусмотрели налоговые льготы для компаний полупроводникового сектора
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По информации Bloomberg, правительство Тайваня решило расширить перечень налоговых льгот для компаний, развивающих на территории острова бизнес, связанный с полупроводниковыми компонентами. У компаний этой отрасли появляется возможность на четверть сократить налог на прибыль в случае, если их инвестиции в исследования и разработки достигнут определённого уровня. Дополнительный налоговый вычет в размере 5% предоставляется тем компаниям, которые будут тратить определённую долю своих доходов на закупку оборудования для производства чипов.

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Источник изображения: TSMC

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По всей видимости, данные шаги направлены на то, чтобы удержать «старожилов отрасли» на Тайване, ведь крупнейшего контрактного производителя чипов в лице TSMC в последние месяцы всё чаще привлекают к строительству локальных предприятий другие страны. Компания уже приступила к реализации соответствующих проектов в США и Японии, а в первой из стран она надеется построить и предприятие, способное выпускать 3-нм чипы. Курсируют слухи и о заинтересованности руководства TSMC в строительстве предприятия в Германии, но они пока не находят подтверждения.

#полупроводники #тайвань #торговая война #субсидии
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