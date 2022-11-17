«Технокороль» — другое дело.

Выступая с речью на судебном заседании по делу о споре акционера Tesla по поводу справедливости назначения Илону Маску (Elon Musk) компенсационного пакета на сумму $56 млрд, последний поделился неожиданными откровениями по поводу общественного восприятия его роли во главе принадлежащих ему компаний. По информации CNBC, само название должности генерального директора не нравится Маску в принципе, и он не хотел бы, чтобы его так называли.

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Источник изображения: Reuters

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В аэрокосмической компании SpaceX, как утверждает Маск, он вовлечён в разработку космических летательных аппаратов, а в Tesla отвечает за разработку технологий, которые делают электромобили марки столь успешными. По словам Маска, статус генерального директора имеет больше отношения к управлению бизнесом, а миллиардер считает себя каким-никаким (нужное подчеркнуть – примечание автора) специалистом в технологической сфере. Только по стопам настоящего инженера могут пойти талантливые специалисты, как пояснил Маск, и его главная роль заключается в этом, а не в нахождении на посту генерального директора.