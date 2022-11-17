Почти двукратное снижение игровой выручки NVIDIA в годовом сравнении не лишило руководство компании оптимизма. На квартальной конференции руководство заявило, что в текущем квартале совокупная выручка компании может последовательно вырасти примерно на $100 млн, и двигать её вверх будут не только серверный и автомобильный сегменты, но и игровой. Правда, финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) так и не решилась сделать прогноз, в какой пропорции поделят между собой роли данные сегменты рынка.
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Игровая выручка компании, по прогнозам руководства, вырастет последовательно в четвёртом квартале, поскольку ситуация с излишками продукции улучшится к концу года, а выход новых игровых видеокарт дополнительно подстегнёт спрос. Выручка компании в игровом сегменте непрерывно падала со второго квартала, четвёртый может ознаменовать собой перелом в этой тенденции. В автомобильном сегменте выручку будут толкать вверх новые проекты клиентов с использованием процессоров Orin. В сегменте профессиональных графических адаптеров выручка NVIDIA по итогам квартала останется на прежнем уровне, как ожидают в компании.