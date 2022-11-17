После двух кварталов непрерывного падения.

Почти двукратное снижение игровой выручки NVIDIA в годовом сравнении не лишило руководство компании оптимизма. На квартальной конференции руководство заявило, что в текущем квартале совокупная выручка компании может последовательно вырасти примерно на $100 млн, и двигать её вверх будут не только серверный и автомобильный сегменты, но и игровой. Правда, финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) так и не решилась сделать прогноз, в какой пропорции поделят между собой роли данные сегменты рынка.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Игровая выручка компании, по прогнозам руководства, вырастет последовательно в четвёртом квартале, поскольку ситуация с излишками продукции улучшится к концу года, а выход новых игровых видеокарт дополнительно подстегнёт спрос. Выручка компании в игровом сегменте непрерывно падала со второго квартала, четвёртый может ознаменовать собой перелом в этой тенденции. В автомобильном сегменте выручку будут толкать вверх новые проекты клиентов с использованием процессоров Orin. В сегменте профессиональных графических адаптеров выручка NVIDIA по итогам квартала останется на прежнем уровне, как ожидают в компании.