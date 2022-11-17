Особенно в нижнем ценовом диапазоне.

Финансовый директор NVIDIA Коллетт Кресс (Colette Kress) на квартальной отчётной конференции компании уделила некоторое внимания событиям криптовалютного рынка ещё на стадии подготовки своего доклада, что было не совсем свойственно предыдущим отчётным периодам. Переход Ethereum на новый принцип функционирования сети, как пояснила представительница компании, способствовал появлению на вторичном рынке определённого количества бывших в употреблении видеокарт, и это снизило спрос на новые видеокарты марки в определённых регионах планеты. Сильнее всего, как подчеркнула Колетт Кресс, это было выражено в нижнем ценовом сегменте.

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Источник изображения: NVIDIA

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Финансовый директор NVIDIA выразила надежду, что уровень складских запасов готовой продукции нормализуется уже к концу текущего квартала. Руководство компании считает, что по итогам четвёртого фискального квартала, который завершится к февралю следующего года, NVIDIA сможет выручить около $6 млрд. По крайней мере, компания уже не рассчитывает на снижение выручки в текущем периоде, что несколько обнадёживает инвесторов. Как подчеркивается в отчёте NVIDIA, поставки специализированных ускорителей CMP для нужд профессиональных майнеров в третьем квартале незначительно влияли на выручку компании, хотя год назад принесли около $105 млн.