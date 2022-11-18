Если сравнить стационарный телефон, который стоял во многих домах 30 лет назад, с современными смартфонами, то можно увидеть всю мощь технологической мысли. Кажется, что подобные изменения должны происходить повсюду, вот только женщины, как и столетия назад, продолжают мыть пол при помощи нехитрого приспособления в виде швабры и тряпки. Если вы решили порадовать свою вторую половинку, то самое время купить робот-пылесос, который умеет выполнять всю грязную работу по дому. Особый интерес представляет Redroad G10, обладающий массой полезных функций, о существовании которых большинство людей даже не слышало. Но если обычно подобные приспособления стоят дорого, то в рамках «Чёрной пятницы» вы можете стать владельцем данной новинки с большой скидкой по очень выгодной цене.
Redroad G10 представляет собой многофункциональное устройство и способен одновременно выполнять несколько функций. Прежде всего это пылесос, мощность всасывания которого достигает 2800 Па, что позволяет легко удалять с ковра как невидимую глазу пыль, так и другой более крупный мусор. Если вам требуется провести влажную уборку пола, то стоит задействовать функцию швабры. Redroad G10 умеет мыть полы не хуже хозяйки с большим опытом, а ультразвуковая вибрация с частотой 3000 раз в минуту имитирует ручное протирание, не оставляя за собой даже застарелых пятен. Но и это не всё, ведь есть ещё функция автоматической дезинфекции, а значит пол будет не только чистым, но и безопасным.
Пылесос способен работать в полностью автоматическом режиме. При помощи приложения для смартфона можно построить карту комнаты или даже квартиры, а после настроить устройство таким образом, чтобы мытьё полов и уборка происходили в ваше отсутствие. Среди полезных новшеств, выделяющих Redroad G10 на фоне конкурентов, можно отметить несколько ключевых особенностей. К примеру, швабра настроена таким образом, что не оставляет следов и грязных разводов. Это достигается за счёт того, что после мытья 10 квадратных метров помещения Redroad G10 поднимает швабру, а после следует к базовой станции. В результате грязь остаётся внутри, а комната блестит чистотой. Внутри станции есть два контейнера водой. Весь процесс автоматизирован, а чистая и грязная влага никогда не смешивается. В результате уже через несколько минут пылесос возвращается к работе с чистой шваброй. Кстати, именно в момент промывки швабры происходит электролиз воды. Это процесс стерилизации, убивающий большую часть опасных бактерий, а также препятствующий возникновению неприятного запаха.
Многие подобные устройства очень плохо реагируют на передвижения мебели и даже на стул, который стоит не на месте. Redroad G10 не только ориентируется по навигационной карте, но и использует собственную лазерную систему LDS Laser 4.0. Благодаря этому он способен идентифицировать мебель и даже лежащие без дела провода, что позволит сохранить ваши вещи в целости, а сам пылесос продолжит работу без повреждений. Но и это ещё не всё, ведь одного заряда достаточно, чтобы убрать большую квартиру. Внутри находится аккумулятор ёмкостью 5200 мАч, которого хватит на 150 минут беспрерывного мытья полов, а в результате Redroad G10 приведёт в порядок немалые 180 квадратных метров. Робот умеет распознавать различные поверхности, поднимая швабру всякий раз, когда соприкасается с ковровым покрытием. Словом, ещё никогда уборка не была такой простой, не говоря уже о женских руках, которые могут оставаться в чистоте, пока робот-пылесос берёт на себя всю грязную работу.
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