И начнёт передавать их клиентам уже первого декабря.

Компания Tesla сегодня со страниц Twitter напомнила, что церемония вручения первых товарных грузовиков Semi клиентам состоится в Неваде первого декабря. Среди присутствующих наверняка будут представители компании PepsiCo, поскольку она в числе первых оформила крупный заказ на электрические магистральные тягачи марки Tesla. Они пока выпускаются в Неваде на специально построенной к началу октября производственной линии, хотя основные объёмы машин предстоит выпустить предприятию Tesla в Техасе. К 2024 году, например, компания рассчитывает увеличить объёмы выпуска грузовиков Semi до 50 тысяч штук в год.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Как призналась в ходе судебного заседания председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм (Robin Denholm), крупнейший автопроизводитель мира по величине капитализации до конца текущего года рассчитывает выпустить не менее сотни электрических грузовиков Semi. До сих пор нет ясности, по какой финальной цене их будут в этом году получать корпоративные клиенты, но какие-то детали могут быть раскрыты уже первого декабря. На церемонию могут попасть и действующие акционеры Tesla, которые заранее подтвердили свой статус и получили соответствующее приглашение.