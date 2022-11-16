Компания Tesla сегодня со страниц Twitter напомнила, что церемония вручения первых товарных грузовиков Semi клиентам состоится в Неваде первого декабря. Среди присутствующих наверняка будут представители компании PepsiCo, поскольку она в числе первых оформила крупный заказ на электрические магистральные тягачи марки Tesla. Они пока выпускаются в Неваде на специально построенной к началу октября производственной линии, хотя основные объёмы машин предстоит выпустить предприятию Tesla в Техасе. К 2024 году, например, компания рассчитывает увеличить объёмы выпуска грузовиков Semi до 50 тысяч штук в год.
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Как призналась в ходе судебного заседания председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм (Robin Denholm), крупнейший автопроизводитель мира по величине капитализации до конца текущего года рассчитывает выпустить не менее сотни электрических грузовиков Semi. До сих пор нет ясности, по какой финальной цене их будут в этом году получать корпоративные клиенты, но какие-то детали могут быть раскрыты уже первого декабря. На церемонию могут попасть и действующие акционеры Tesla, которые заранее подтвердили свой статус и получили соответствующее приглашение.