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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Президент Тайваня призвала не верить слухам о рисках, связанных с инвестициями в экономику острова
ASML не верит, по крайней мере.
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По информации Reuters, активизировавшиеся разговоры о небезопасности инвестирования средств в экономику Тайваня заставили политическое руководство острова выступить с заявлением о надёжности полупроводниковой отрасли региона. По словам президента Цай Инвэнь (Tsai Ing-wen), правительство Тайваня напряжённо работает для сохранения иностранных инвестиций в полупроводниковую промышленность острова.

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Источник изображения: Reuters

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Попутно президент Тайваня призвала инвесторов не руководствоваться слухами при принятии своих решений. На встрече с операционным директором ASML глава тайваньского правительства поблагодарила этого производителя литографического оборудования из Нидерландов за готовность продолжать инвестиции в экономику острова. Власти Тайваня также готовы сотрудничать с «демократическими союзниками» ради построения более безопасных и устойчивых цепочек поставок компонентов по всему миру, как заявила Цай Инвэнь. У компании ASML на территории Тайваня уже есть пять предприятий, а количество её сотрудников на острове превышает 4500 человек. Этим дело, как поясняет операционный директор компании, в дальнейшем не ограничится.

#полупроводники #литографическое производство #тайвань #asml #китай возвращает тайвань
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