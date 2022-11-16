Очередная новость о разгоне на страницах нашего сайта.

На своём канале в YouTube хорватская компания Rimac Automobili сообщила, что 28 октября на испытательной трассе в немецком Папенбурге серийному экземпляру электрического гиперкара Rimac Nevera удалось установить новый рекорд скорости среди серийно выпускаемых электромобилей. Пилоту-испытателю удалось на прямом участке в 4 км достичь максимальной скорости в 412 км/ч, в полном соответствии с заявленными при анонсе машины характеристиками.

реклама

Источник изображения: Rimac Automobili

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Стоит напомнить, что гиперкар оснащается четырьмя электродвигателями Rimac собственной разработки, которые в совокупности развивают мощность 1914 л.с., а на разгон до 100 км/ч у машины уходит менее двух секунд. Платить за такую динамику уже готовы 50 будущих владельцев Rimac Nevera, которые раскупили весь годовой тираж по цене $2,4 млн за экземпляр. Всего будет выпущено 150 гтперкаров данной модели, но формально Nevera всё равно считается серийным электромобилем, а потому имеет основания удерживать рекорд скорости среди себе подобных. Второе поколение Tesla Roadster попытается предложить сопоставимые характеристики по цене в десять раз меньше, но пока такой электромобиль не начали выпускать на предприятии в Техасе.