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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электромобиль Rimac Nevera удалось разогнать до 412 км/ч
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На своём канале в YouTube хорватская компания Rimac Automobili сообщила, что 28 октября на испытательной трассе в немецком Папенбурге серийному экземпляру электрического гиперкара Rimac Nevera удалось установить новый рекорд скорости среди серийно выпускаемых электромобилей. Пилоту-испытателю удалось на прямом участке в 4 км достичь максимальной скорости в 412 км/ч, в полном соответствии с заявленными при анонсе машины характеристиками.

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Источник изображения: Rimac Automobili

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Стоит напомнить, что гиперкар оснащается четырьмя электродвигателями Rimac собственной разработки, которые в совокупности развивают мощность 1914 л.с., а на разгон до 100 км/ч у машины уходит менее двух секунд. Платить за такую динамику уже готовы 50 будущих владельцев Rimac Nevera, которые раскупили весь годовой тираж по цене $2,4 млн за экземпляр. Всего будет выпущено 150 гтперкаров данной модели, но формально Nevera всё равно считается серийным электромобилем, а потому имеет основания удерживать рекорд скорости среди себе подобных. Второе поколение Tesla Roadster попытается предложить сопоставимые характеристики по цене в десять раз меньше, но пока такой электромобиль не начали выпускать на предприятии в Техасе.

#электромобили #рекорд #rimac
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