Из-за последствий локдауна в Чжэнчжоу.

Специалисты J.P. Morgan переплюнули своих коллег по аналитическому сообществу, назвав самый пессимистичный прогноз по степени влияния локдаунов на крупнейшем предприятии Foxconn в Чжэнчжоу на способность Apple поставлять на мировой рынок смартфоны в достаточных количествах. Если некоторые источники оценивали эффект этих событий в 3 млн потерянных для производства в этом квартале iPhone, то представители J.P. Morgan замахнулись сразу на 8 млн экземпляров.

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Источник изображения: Apple

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По их мнению, в текущем квартале Apple успеет отгрузить только 74 млн смартфонов вместо запланированных 82 млн штук. Из общего числа потерь на долю iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max придётся 5 млн экземпляров, ещё три будут относиться ко всем прочим моделям смартфонов Apple, ныне выпускаемым. Зато в следующем квартале компания сможет частично наверстать потери, выпустив 61 млн iPhone вместо изначально планировавшихся 56 млн штук.