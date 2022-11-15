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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Южная Корея решила присоединиться к технологическому альянсу, возглавляемому США
Теперь чиновники выбирают подходящий момент, чтобы сделать соответствующее заявление.
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Южная Корея сильно зависит от Китая экономически, поскольку получает от соседа многие компоненты для изготовления литиевых аккумуляторов, а также реализует на рынке КНР более 60% выпускаемых полупроводниковых изделий. В сфере технологий производства чипов Южная Корея сильно зависит от США, поскольку самостоятельно выпускает лишь 20% оборудования, необходимого для производства микросхем памяти.

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Как отмечает South China Morning Post, власти Южной Кореи достигли договорённости со своими партнёрами по альянсу Chip 4 о вступлении в его ряды. Помимо США, в это «почти политическое» объединение войдут также Тайвань и Япония.

Источник изображения: Samsung Electronics

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Власти США, в свою очередь, не собираются настаивать на расширении антикитайских санкций со стороны Южной Кореи. Во-первых, они не будут иметь существенного эффекта, поскольку Южная Корея поставляет в Китай преимущественно микросхемы памяти, а необходимое китайским конкурентам оборудование, напротив, не поставляет. Во-вторых, получившие отсрочку от введения запрета на поставку необходимого своим предприятиям в КНР оборудования компании SK hynix и Samsung Electronics, по словам представителей Министерства торговли США, даже по истечению года не столкнутся с какими-либо резкими изменениями в сфере экспортных ограничений. Неприятных сюрпризов они должны избежать, по словам американских чиновников.

#полупроводники #санкции #сша #тайвань #япония #южная корея #альянс
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