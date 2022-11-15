Ёмкость рынка сейчас ужалась до 230 млн компьютеров в год.

Руководство AMD и NVIDIA рассчитывает на восстановление спроса на персональные компьютеры в прошлом году, поскольку ожидает, что основная часть накопившихся складских излишков продукции будет реализована в текущем году. Аналитики UBS предупреждают, что коррекция складских запасов займёт и какую-то часть 2023 года.

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Источник изображения: AMD

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По состоянию на текущий квартал эквивалентная годовая ёмкость рынка ПК снизилась до 230 млн изделий против тех 300 млн, на которые рассчитывают и в AMD, и в Intel, как сообщают представители UBS. В таких условиях имеющиеся складские запасы будут реализовываться на протяжении основной части 2023 года. Соответственно, выручка участников рынка ПК не сможет восстанавливаться ожидаемыми темпами.