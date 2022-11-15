Не Apple единой жив 92-летний воротила бизнеса.

На этой неделе стало известно, как сообщает Bloomberg, что 92-летний миллиардер Уоррен Баффетт (Warren Buffett), который исторически избегал инвестиций в компании технологического сектора, в течение третьего квартала купил 60 млн американских депозитарных расписок TSMC на сумму от $4,1 до $5,1 млрд. На этом фоне курс акций компании вырос на 6,32%.

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Источник изображения: Reuters

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Данное приобретение является не единственным активом в технологическом секторе, принадлежащим старожилу инвестиционного рынка. Баффетту также принадлежат акции Apple на сумму $126,5 млрд, что на фоне общей стоимости активов, контролируемых его фондом Berkshire ($306,2 млрд) выглядит серьёзной инвестицией. Правда, сам миллиардер Apple считает компанией, работающей на потребительском рынке, и как таковую технологическую составляющую её бизнеса не особо ценит. TSMC остаётся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковых компонентов, поэтому и в данном случае опытный инвестор мог преодолеть своё недоверие к профильной сфере деятельности эмитента ради получения выгоды.