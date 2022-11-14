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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дефицит чипов в автомобильном секторе может продлиться ещё пару лет
Стимулы для борьбы с ним не так велики, чтобы ускорять процесс.
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За последние пару лет о причинах полупроводникового кризиса применительно к поставкам компонентов для автомобилей было сказано так много, что даже самые заядлые сторонники теорий заговора успели усвоить, что простых решений для преодоления сложившейся ситуации нет. Традиционно автопроизводители заказывали у поставщиков относительно простые чипы, которым не требовалась передовая литография, годами получая примерно один и тот же ассортимент продукции. Основное требование заключалось в сохранении минимальной стоимости, и здесь отказ от передовой литографии тоже играл определённую положительную роль.

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Источник изображения: MediaTek

Зато низкая цена для производителей чипов оборачивалась скромной прибылью и отсутствием заинтересованности в развитии данного направления бизнеса. В глобальных масштабах автомобильный рынок особо не рос в последние годы, лишь спрос на электронные системы помощи водителю и постоянное подключение бортовых систем к глобальной сети стимулировали увеличение удельного содержания полупроводниковых компонентов в среднестатистическом автомобиле. В общем же случае поставщики автокомпонентов для контрактных производителей были не такими уже ценными с точки зрения прибыли клиентами, поэтому об их потребностях беспокоились в последнюю очередь.

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Как отмечает DigiTimes со ссылкой на аналитиков Alix Partners, дефицит чипов в автомобильной отрасли и высокие цены на них продержатся ещё пару лет, поскольку контрактные производители не заинтересованы в строительстве новых линий специально под выпуск автокомпонентов, а высвобождающиеся из-под смартфонов и ПК производственные мощности для выпуска автомобильных чипов использовать нельзя по технологическим причинам. Соответственно, насыщение рынка автомобильных компонентов будет идти очень медленно.

#аналитика #полупроводники #автомобили #дефицит чипов #кризис
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