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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Устройство дополненной реальности Apple позволит просматривать трёхмерное видео
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Традиция известного колумниста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman) выкладывать свои прогнозы по расширению ассортимента продукции Apple к утру понедельника сильно облегчает поиск достойных новостей в этот период, характеризующийся информационным истощением после выходных.

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Источник изображения: Getty Images

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На этот раз автор исходного материала взялся за тему вакансий Apple, которые могут быть связаны с разработкой устройства дополненной реальности и программного обеспечения для него. По данным источника, компания собирается разработать сервис для просмотра трёхмерного видео с эффектом присутствия зрителя, которое можно будет просматривать на указанном устройстве. Дебют гарнитуры дополненной реальности Apple, как считает источник, намечен на следующий год, тогда же выйдет первая версия сопутствующей операционной системы realityOS. Гарнитура будет основана на достаточно производительном процессоре семейства M2 и получит до десяти камер, которые будут следить не только за окружающим миром, но и за мимикой и реакцией пользователя.

#apple #дополненная реальность #3d-технологии
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