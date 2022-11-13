Новость из разряда «а счастье было так возможно, и так возможно, и вот так»…

Агентство Reuters в субботу успело распространить информацию о том, что компания Tesla проводила анализ возможности поставок электромобилей шанхайской сборки на рынок Северной Америки. Как известно, сейчас предприятие в Китае технически способно производить по 1,1 млн машин в год, а местный рынок такие количества покупать уже не готов. Хотя продукция шанхайского предприятия Tesla поставляется в Азию, Австралию и Европу, в текущих условиях сохранялись резервы и для поставок машин в США, как минимум.

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Источник изображения: Reuters

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Илон Маск (Elon Musk) счёл данные слухи достойными своего внимания, и успел ещё вчера их опровергнуть. Агентству Reuters лишь осталось добавить, что первоначальный план предусматривал возможность поставок электромобилей Tesla Model Y и Model 3 китайской сборки в Серверную Америку с начала следующего года. Кроссовер Model Y в Китае предлагается по цене на треть ниже американской, но импорт его в США вынудил бы Tesla оплачивать пошлину в размере 27,5%. Теоретически, это могло быть выгодно только при условии сохранения разумных затрат на доставку машин из КНР. Кроме того, на электромобили китайской сборки вряд ли бы распространялись новые субсидии для граждан США, поскольку они требуют достаточно высокий уровень локализации для участия в профильной программе.