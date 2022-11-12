На встрече с инвесторами генеральный директор крупнейшего производителя литографических сканеров ASML Петер Веннинк (Peter Wennink), как отмечает Bloomberg, выразил уверенность в том, что вводимые США санкции против Китая в технологической сфере не окажут влияния на бизнес этого поставщика оборудования в долгосрочной перспективе.
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ASML так и не успела начать поставки в КНР новейших EUV-сканеров, а поставки оборудования для более зрелой литографии сократятся из-за американских санкций от силы на 5%. В дальнейшем выбывающий спрос на китайском направлении можно будет заместить за счёт других рынков, как убеждён глава ASML. Тем более, что взятый многими странами и регионами курс на развитие локального литографического производства обеспечит компанию стабильными заказами на многие годы. К 2025 году ASML сможет ежегодно поставлять оборудования на 40 млрд евро, а к концу десятилетия оборот увеличится до 60 млрд евро в год.