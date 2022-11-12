Команда специалистов, вовлечённая в проект, будет переориентирована на устройства дополненной реальности.

Агентство Reuters, в лучших своих традициях, смогло получить информацию о содержании выступления руководства Meta, которая в РФ призвана экстремистской организацией, на собрании коллектива сотрудников. Объясняя оставшимся подчинённым, почему они накануне лишились 11 000 товарищей, представители руководства компании заявили, что 54% уволенных занимали административные должности, а оставшиеся были заняты работой по техническому профилю.

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Источник изображения: Reuters

Глава подразделения Reality Labs и технический директор компании Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) вынужден был заявить о прекращении выпуска умных дисплеев Portal, которые в последнее время предлагались только корпоративным клиентам и должны были использоваться ими для организации видеоконференций. Затрачиваемые на создание таких дисплеев ресурсы и время не окупали себя, как вынуждено было признать руководство Meta.

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Компания также работала над созданием собственных умных часов, но этот проект будет закрыт, а высвободившиеся кадровые ресурсы примкнут к тем, кто разрабатывает устройства дополненной реальности. Фактически, половина персонала Reality Labs трудится именно на этом направлении. Увеличивать штат этого подразделения в ближайшее время не планируется, хотя Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в последние месяцы не жалеет ресурсов на продвижение концепции метавселенной, к которой гарнитура дополненной реальности может иметь отношение.