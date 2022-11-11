Именно так правильно пишется название этой страны.

Давно известно, что корпорация Sony выступит в роли одного из основных акционеров совместного предприятия с TSMC, которое к 2024 году будет построено в Японии и сможет выпускать для этого заказчика 28-нм чипы, используемые в качестве датчика изображения камер мобильных телефонов и прочих устройств с функцией съёмки фото и видео. Как поясняет Nikkei Asian Review, в планы японского производителя входит организация выпуска датчиков изображения и на территории Таиланда.

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Источник изображения: Sony

В центральной части страны будет возведено новое производственное здание, на эти нужды будет выделено около $71 млн. Запустить на этой площадке выпуск датчиков изображения планируется до конца марта 2025 года. У Sony уже есть производственная база в Таиланде, с появлением нового предприятия её производительность вырастет на 70%. Новое предприятие сможет обеспечить работой около 2000 сотрудников.

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В Таиланде будут осуществляться заключительные операции по монтажу датчиков изображения в корпус, первоначальная обработка кремниевых пластин всё равно будет осуществляться на предприятии в Японии. Заключительные этапы техпроцесса требуют активного использования ручного труда, поэтому данные операции целесообразнее осуществлять в странах с более низкими доходами населения.