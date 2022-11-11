Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Sony организует производство датчиков изображений в Таиланде
Именно так правильно пишется название этой страны.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Давно известно, что корпорация Sony выступит в роли одного из основных акционеров совместного предприятия с TSMC, которое к 2024 году будет построено в Японии и сможет выпускать для этого заказчика 28-нм чипы, используемые в качестве датчика изображения камер мобильных телефонов и прочих устройств с функцией съёмки фото и видео. Как поясняет Nikkei Asian Review, в планы японского производителя входит организация выпуска датчиков изображения и на территории Таиланда.

реклама

Источник изображения: Sony

В центральной части страны будет возведено новое производственное здание, на эти нужды будет выделено около $71 млн. Запустить на этой площадке выпуск датчиков изображения планируется до конца марта 2025 года. У Sony уже есть производственная база в Таиланде, с появлением нового предприятия её производительность вырастет на 70%. Новое предприятие сможет обеспечить работой около 2000 сотрудников.

рекомендации
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

В Таиланде будут осуществляться заключительные операции по монтажу датчиков изображения в корпус, первоначальная обработка кремниевых пластин всё равно будет осуществляться на предприятии в Японии. Заключительные этапы техпроцесса требуют активного использования ручного труда, поэтому данные операции целесообразнее осуществлять в странах с более низкими доходами населения.

#полупроводники #sony
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Японские власти надеются освоить выпуск 2-нм продукции на строящемся предприятии TSMC
Китайская SMIC увеличила квартальную выручку на 35%, но заявила об угрозе санкций
Не самая плохая статистика по инфляции в США подтолкнула акции TSMC к росту
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
31
В Иране создали гибрид дрона-камикадзе и реактивной ракеты Saqr-1
25
Получаем бесплатные монеты EtherMail и ранний доступ к почтовому ящику на Ethereum
6
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный 3D принтер за 250 долларов и другие
5
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
227
Обзор доступного по цене 27-дюймового WQHD-монитора Digma DM-MONB2705
93
История NFT пузыря — картинок за миллионы долларов
9
Очень короткий тест игровой клавиатуры Defender Assault GK-350L
8
Мои впечатления от игры Chasing Dead
7
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
11

Сейчас обсуждают

Геннадий Художник
17:39
Да нет никаких своих, чужих. Только факты , ничего больше. Я готов умереть, а ты?
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
Виталий Shokerxxx
17:32
своих мысле2й нету только повторять всякую чушь за кормчим.
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
Алексей Мальцев
17:30
У русни все что отличается от пропагандонской веры - ципсо, нато или бандеровцы. Неудивительно что вас размазывают по всем фронтам, ибо все основано на лжи. А ну бегом на фронт чмобики, родина в опасн...
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
Геннадий Художник
17:29
Ой бомжара, давай поспотрим что у тебя прямо сейчас нету самой топовой термопасты? Залезь обратно откуда ты вылез, не мешай мне успешному человеку хвастаться
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
Энвер Пруидзе
17:26
Лишь бы не Zinoviy
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный 3D принтер за 250 долларов и другие
Олег Власов
17:25
По любому, подрабатывать нужно,а то на k-pop с пивом не хватит.Ну, если огород ещё хороший, то сносно. Заведите курей-гусей,свиней-если религия позволяет.
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
Кот Баюн
17:23
Для игроков и обозревателей 13ай7к нужен, мы заказали за дёшево из китая.
В России стартовали продажи процессоров Intel Core i5-13600K нового 13-го поколения — цены удивляют
Chihonya
17:23
топовое у тебя из хлама)
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
Andrey Eliseev
17:18
Сейчас автоматом после получения посылки закрывается заказ.
Мошенники атаковали AliExpress – вместо видеокарты можно получить обычный кирпич
ахахаxа
17:16
Ленин Украинскую республику создал.И одной Украиной тут необойдётся,поляков,латышей,румын зачистят после(список стран Путиным в декабре 2021г указан,он сказал НАТО надо вернуться к состоянию на 1997г)
Президент Украины Владимир Зеленский опровергает свой отказ от переговоров с Российской Федерацией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем