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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 9004: до 96 ядер на архитектуре Zen 4, поддержка DDR5 и PCIe 5.0
И энергоэффективность — тоже важно.
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Компания AMD официально анонсировала процессоры серии EPYC 9004 с кодовым именем Genoa, они предназначены для использования в серверах и центрах обработки данных. Линейка новых чипов, как и в случае с недавно представленной Ryzen 7000, основана на архитектуре Zen 4 и производится по техпроцессу 5 нм.

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В каждом процессоре серии Genoa есть двенадцать 5-нм кристаллов (чиплетов) CCD с вычислительными ядрами и один 6-нм кристалл с интерфейсами ввода-вывода. На каждое ядро процессора приходится по 1 Мбайт кеш-памяти L2 — это в два раза больше, чем у чипов EPYC предыдущего поколения на архитектуре Zen 3. На каждый чиплет CCD приходится по 32 Мбайт кеша третьего уровня.

Новые EPYC Genoa поддерживают до 6 Тбайт 12-канальной оперативной памяти DDR5-4800, 128 линий интерфейса PCIe 5.0, технологии CXL 1.1 и частично CXL 2.0. Разъём для серверных процессоров сменился с SP3 на SP5, процессоры также поддерживают BFLOAT16, VNNU и AVX-512.

Компания AMD также планирует в дальнейшем выпустить процессоры Genoa-X с дополнительной памятью V-Cache и процессоры Bergamo на ядрах Zen 4C со 128 ядрами (в максимальной конфигурации). В планах по выпуску также находятся процессоры Epyc Siena на архитектуре Zen 4, но под новый сокет SP6. Что до текущих моделей, то их ассортимент, технические характеристики и рекомендованные производителем цены собраны в единую табличку:

Как видим, базовые тактовые частоты находятся в диапазоне от 2,25 до 4,1 ГГц, а Boost-частоты — от 3,7 до 4,4 ГГц. В некоторых моделях TDP может достигать до 400 Вт. По ценам все ещё интереснее и совершенно не так, как на потребительском рынке, что слишком очевидно: от 2730 до 11 805 долларов за процессор в партии из 1000 штук.

AMD также много говорила об энергоэффективности новых процессоров Genoa, указав на рост стоимости обслуживания серверных систем в расчёте на киловатт потребляемой энергии за последний год. Производитель заверил, что системы на базе EPYC Genoa в обслуживании будут обходиться значительно дешевле систем на базе конкурентных решений — до 52 %.

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Процессоры AMD EPYC Genoa доступны для покупки уже с сегодняшнего дня.

#amd #процессоры #amd epyc 9004
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