Собственная отчётность компании за октябрь только усилила эффект.

Октябрьская отчётность TSMC, которая продемонстрировала стабильный рост выручки компании, подогрела интерес инвесторов к акциям этого крупнейшего контрактного производителя полупроводниковых компонентов в мире. Уверенности в завтрашнем дне инвесторам добавила, по словам Bloomberg, и не самая плохая статистика по инфляции в США, которая была опубликована вчера.

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Источник изображения: Bloomberg

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В итоге акции TSMC выросли в цене на 8,5% в ходе одной сессии, обновив рекорд июля 2020 года. Акции конкурирующей Samsung Electronics тоже подросли на 4,6%, поскольку инвесторы поверили, что ситуация со спросом на полупроводниковые компоненты не так плачевна, как могло показаться. Впрочем, аналитики считают, что рост котировок акций профильных компаний не будет долгосрочным, ведь макроэкономическая ситуация продолжает оставаться сложной, а наблюдаемый «отскок» будет использован многими инвесторами для фиксации прибыли.