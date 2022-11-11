Главное, чтобы сама TSMC не была против.

Издание Nikkei Asian Review поделилось подробностями об инициативе японских властей по организации на территории страны уже к 2027 году производства полупроводниковой продукции по 2-нм технологии. По информации источника, в Японии был сформирован технологический альянс, в который вошли Sony, Denso, NTT, Kioxia, NEC и SoftBank. Каждая из компаний должна будет внести в капитал создаваемого под вывеской Rapidus альянса по $6,8 млн.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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В свою очередь, власти Японии готовы предоставить альянсу субсидии в размере $494 млн, чтобы ускорить освоение передовых литографических технологий японскими компаниями полупроводникового сектора. Rapidus ко второй половине десятилетия должна наладить выпуск 2-нм чипов в Японии по заказу местных клиентов. Совместное предприятие с TSMC, в котором участвуют Sony и Denso, должно с 2024 года наладить локальный выпуск 28-нм и 12-нм продукции, но власти Японии надеются, что мощности этого предприятия будут задействованы и для освоения серийного выпуска более продвинутой продукции. Новоиспечённый альянс сейчас занят поиском специалистов в сфере литографии с опытом работы, их будут набирать из числа сотрудников других компаний полупроводникового сектора.