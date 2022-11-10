По информации Bloomberg, третий квартал выпускающая 70% всех iPhone тайваньская компания Foxconn выручила почти $55 млрд, что на 24% больше итогов аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль выросла на 5% до $1,22 млрд, но оказалась ниже ожиданий рынка, после чего акции производителя снизились в цене на пару процентов.
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От текущего квартала Foxconn не ждёт какого-либо прогресса в финансовой сфере, поскольку её главное предприятие по выпуску iPhone в Чжэнчжоу продолжает работать в условиях санитарных ограничений. В сочетании со снижением спроса на потребительскую электронику во всём мире, это позволяет Foxconn в четвёртом квартале рассчитывать на сохранение выручки на прежнем уровне.