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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn заявила, что не сможет последовательно увеличить выручку в этом квартале
По крайней мере, она не снизится по сравнению с третьим кварталом.
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По информации Bloomberg, третий квартал выпускающая 70% всех iPhone тайваньская компания Foxconn выручила почти $55 млрд, что на 24% больше итогов аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль выросла на 5% до $1,22 млрд, но оказалась ниже ожиданий рынка, после чего акции производителя снизились в цене на пару процентов.

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Источник изображения: Reuters

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От текущего квартала Foxconn не ждёт какого-либо прогресса в финансовой сфере, поскольку её главное предприятие по выпуску iPhone в Чжэнчжоу продолжает работать в условиях санитарных ограничений. В сочетании со снижением спроса на потребительскую электронику во всём мире, это позволяет Foxconn в четвёртом квартале рассчитывать на сохранение выручки на прежнем уровне.

#аналитика #финансы #iphone #foxconn #локдаун
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Если по цене $900, то многим не особо будет интересна эта карта. Нужно что-то в диапазоне $500-$600. Типа 4060-4070 обычной. У АМД похоже сейчас ценовая политика более лояльная к покупателям.
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