На страницах ресурса Seeking Alpha сразу несколько отраслевых аналитиков высказали свою точку зрения по поводу недавнего заявления Apple о негативном влиянии локдауна в Чжэнчжоу на способность компании поставлять iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в достаточных количествах.
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Представители Wedbush Securities заявили, что проблемы с поставками iPhone не говорят о снижении спроса на продукцию марки, и как только они будут решены, профильная выручка Apple быстро восстановится. По оценкам аналитиков Bank of America, в текущем квартале будет отгружено 78 млн iPhone вместо ранее планировавшихся 84 млн штук, и вся эта разница в равной пропорции будет поделена между iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. По мнению источника, сейчас предприятие Foxconn в Чжэнчжоу работает лишь наполовину своих предельных возможностей, и если локдаун будет снят в ближайшее время, то оно сможет увеличить степень загрузки до 70 % к концу ноября, а в декабре выйти на полную загрузку.
Аналитиков Bernstein в большей степени обеспокоило само решение Apple выпустить пресс-релиз по ситуации в Чжэнчжоу, поскольку обычно компания не делает промежуточных прогнозов между квартальными отчётными конференциями. Если компания решилась на такой несвойственный шаг, то дело действительно может быть плохо. По оценкам источника, Apple до сих пор на 90% зависит от Китая в сфере производства своей продукции, и на 20% с точки зрения выручки от её реализации.