И центрального процессора Intel Core i9-13900KF, охлаждаемого чиллером.

Чтобы второй раз за несколько дней попасть в новостную ленту, нашему соотечественнику с псевдонимом Traktor потребовалось лишь найти подходящие номинации на страницах HWBot и одолжить для экспериментов видеокарту GeForce RTX 4090, которую он в силу понятных причин разгонял без модификации штатной подсистемы питания. В серии тестов VRMark частоты видеокарты удалось поднять до 3000/23376 МГц.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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Принадлежащий оверклокеру процессор Intel Core i9-13900KF подобными поблажками не пользовался, а потому был разогнан при помощи водоблока и «чиллера» до частот порядка 6.0‒6.2 ГГц, в зависимости от теста. Этого хватило, чтобы занять три первых места в абсолютном зачёте в следующих дисциплинах: 3DMark Night Raid (112 921 балл), VRMark Blue Room (14 066 баллов) и VRMark Cyan Room (35 598 баллов). Как и в прошлой серии экспериментов, использовалась материнская плата ASUS TUF Gaming Z690 Plus WiFi D4 в сочетании с комплектом памяти типа DDR4.